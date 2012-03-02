专栏节选：肥咖条款带给台湾新机会--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自月日出版的当期「老谢开讲」专栏) 农历新春以来，股友最常问我的一个问题是：台湾的钱从哪里来的？怎么这么多？原来是台股过了一个新年，资金如地底下泉水涌出一般，让股市出现多年不见的价量齐扬景象。