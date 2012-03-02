《中国报摘》--中国证券报2月23日
--中国保监会相关负责人表示，今年保监会将继续深化市场体系、条款费率、资金运用等重点领域市场化改革，重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。
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--中国保监会相关负责人表示，今年保监会将继续深化市场体系、条款费率、资金运用等重点领域市场化改革，重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。
路透东京2月23日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月18日止当周外资转为卖超 日股。 外资2月18日止当周在日本股市卖超1,279亿日圆，前一周为买超1,758亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券482亿日圆，前一周为卖超2,941 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月12日-2月18日 -127.9 -141.2 +856.6 2月 5日-2月11日 +175.8r -101.1r +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8 +244.2r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月12日-2月18
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自月日出版的当期「老谢开讲」专栏) 农历新春以来，股友最常问我的一个问题是：台湾的钱从哪里来的？怎么这么多？原来是台股过了一个新年，资金如地底下泉水涌出一般，让股市出现多年不见的价量齐扬景象。