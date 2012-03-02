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市场报道 | 2012年 3月 2日 星期五 22:55 BJT

〔投行观点〕 巴克莱将Comcast 的目标价由28美元上调至34美元,评级为与同业一致

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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