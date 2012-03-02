〔欧洲股市〕小幅收高,受银行股上升带动

* FTSEurofirst 300指数小升0.03%

* 金融股对股指上涨贡献最大

* 高盛上调STOXX欧洲600指数三个月目标

路透伦敦3月2日电---欧洲股市周五小幅收高,交投清淡,本周欧洲央行挹注低成本资金提振银行股,且预计下周将继续支持市场.

尾盘STOXX Europe 600银行业指数.SX7P上升0.6%.

包括保险机构和基金在内的金融业为泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3贡献最多.FTSEurofirst 300指数收高0.03%,报1,087.08点,扩大上日录得1.1%的升幅.

"欧洲LTRO起到了非常正面的作用...股市表现良好."Stenham Advisors基金经理Jaspal Phull表示.

尽管一部分基金经理在年初时态度较为谨慎,不过"随着时间的推移,他们提高了资产配置,并且他们明显愿意承担更大风险."他说.

金融类股中领涨的个股包括荷兰国际集团(ING)ING.AS劲扬3.2%.法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)上涨1.5%.巴克莱(Barclays)(BARC.L)收高2.2%.

STOXX欧洲600指数收升0.1%,至267.2点,略低於高盛经修正後的三个月目标270点,而六个月目标在275点.

不过,高盛维持STOXX欧洲600指数年终预估在290点,称尽管不确定性仍然高,但预期三个月内没有短期疲弱因素得以持续.

英国富时100指数.FTSE收低0.34%,报5,911.13点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.29%,报6,921.37点;法国CAC-40指数.FCHI收涨0.04%,报3,501.17点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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