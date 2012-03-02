〔欧元债市〕二线国家公债涨势告一段落,德债期货收盘逼近纪录高位

路透伦敦3月2日电---欧元区二线国家短期公债受欧洲央行注资推动的涨势在周五告一段落,因部分投资者卖出西班牙和意大利公债锁定利润.而其他投资者买入避险资产,推高德国公债价格.
德国公债期货不久可能创下纪录新高,因投资者变得愈发警惕,认为欧洲央行向银行业挹注资金推动的西班牙与意大利公债上涨,可能已经达到极限.
"许多人似乎非常警惕,不知道这场二线国家公债大涨的狂欢什麽时候失去动能,"德国商业银行驻伦敦策略师David Schnautz表示.
3月德债期货FGBLc1涨至140.13的高点,仅距离本周稍早创下的纪录高位15个跳动点.
欧洲央行的注资操作提振了风险资产市场.
二线国家方面,西班牙公布的2012年预算赤字目标不太苛刻,促使部分投资者转入意大利公债,使这两个国家的10年债借款利率自8月以来首次持平.
意大利与西班牙公债收益率(殖利率)最新报4.92%,意大利10年债收益率IT10YT=TWEB日内下跌4个基点,西班牙10年债收益率ES10YT=TWEB则上涨3个基点.
德国10年债收益率DE10YT=TWEB日内下跌7个基点,报1.8%,触及持续逾一个月之久的1.8%-2%区间下端.
由於希腊规模庞大的债务重组尚未完成,且欧元区经济看起来仍然脆弱,基本面的因素表明,经济增长担忧将会继续支撑具有必须功能的债券资产.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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