〔纽约期市〕原糖期货因巴西可能推迟收割而上涨,其他软商品大部分下跌

《中国报摘》--中国证券报2月23日
--中国保监会相关负责人表示，今年保监会将继续深化市场体系、条款费率、资金运用等重点领域市场化改革，重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。
路透纽约/伦敦3月2日电---原糖期货周五上扬,因市场担心全球最重要的糖生产国巴西可能出现延迟收割.
其他软商品则跟随整体商品市场疲弱而下跌.
洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2收高0.11美分,报每磅24.96美分.伦敦5月白糖期货LSUK2跳涨7.10美元,或逾1%,收在每吨653.10美元.
Newedge USA高级副总裁Mike McDougall表示,有消息称巴西糖收割活动可能推迟开始时间,这提振了伦敦和纽约近月合约.
McDougall说,此次收割活动推迟,可能给出了本周嘉吉CARG.UL在3月合约于纽约到期交割时,接收超过88万吨糖的"根本原因".
"嘉吉过去经常接收较大数量的交割货物,他们肯定是有信心为糖找到买家."F.O. Licht分析师Stefan Uhlenbrock称.
McDougall认为,ICE-5月/7月合约价差,以及英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月/8月合约价差可能很大程度上解释了市场为何担忧收割活动推迟.
可可期货下跌,与大宗商品一并下挫,此前美元上涨.
交易商称,纽约5月可可期货CCK2最初上涨,随後在100日移动均线约每吨2,392美元遇阻,对冲活动带来进一步压力.
ICE-5月合约下跌32美元,或1.35%,收在每吨2,334美元.伦敦5月可可合约LCCK2跌9英镑,收在每吨1,495美元.
指标Liffe-5月罗布斯塔咖啡LRCK2收高2美元,报每吨2,020美元.5月阿拉比卡咖啡期货KCK2下跌2.30美分,收在每磅2.018美元.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
--中国保监会相关负责人表示，今年保监会将继续深化市场体系、条款费率、资金运用等重点领域市场化改革，重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。
路透东京2月23日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月18日止当周外资转为卖超 日股。 外资2月18日止当周在日本股市卖超1,279亿日圆，前一周为买超1,758亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券482亿日圆，前一周为卖超2,941 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月12日-2月18日 -127.9 -141.2 +856.6 2月 5日-2月11日 +175.8r -101.1r +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8 +244.2r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月12日-2月18
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自月日出版的当期「老谢开讲」专栏) 农历新春以来，股友最常问我的一个问题是：台湾的钱从哪里来的？怎么这么多？原来是台股过了一个新年，资金如地底下泉水涌出一般，让股市出现多年不见的价量齐扬景象。