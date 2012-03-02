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市场报道 | 2012年 3月 3日 星期六 03:31 BJT

〔纽约期市〕原糖期货因巴西可能推迟收割而上涨,其他软商品大部分下跌

路透纽约/伦敦3月2日电---原糖期货周五上扬,因市场担心全球最重要的糖生产国巴西可能出现延迟收割.

其他软商品则跟随整体商品市场疲弱而下跌.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2收高0.11美分,报每磅24.96美分.伦敦5月白糖期货LSUK2跳涨7.10美元,或逾1%,收在每吨653.10美元.

Newedge USA高级副总裁Mike McDougall表示,有消息称巴西糖收割活动可能推迟开始时间,这提振了伦敦和纽约近月合约.

McDougall说,此次收割活动推迟,可能给出了本周嘉吉CARG.UL在3月合约于纽约到期交割时,接收超过88万吨糖的"根本原因".

"嘉吉过去经常接收较大数量的交割货物,他们肯定是有信心为糖找到买家."F.O. Licht分析师Stefan Uhlenbrock称.

McDougall认为,ICE-5月/7月合约价差,以及英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月/8月合约价差可能很大程度上解释了市场为何担忧收割活动推迟.

可可期货下跌,与大宗商品一并下挫,此前美元上涨.

交易商称,纽约5月可可期货CCK2最初上涨,随後在100日移动均线约每吨2,392美元遇阻,对冲活动带来进一步压力.

ICE-5月合约下跌32美元,或1.35%,收在每吨2,334美元.伦敦5月可可合约LCCK2跌9英镑,收在每吨1,495美元.

指标Liffe-5月罗布斯塔咖啡LRCK2收高2美元,报每吨2,020美元.5月阿拉比卡咖啡期货KCK2下跌2.30美分,收在每磅2.018美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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