〔芝加哥期市〕大豆期货连升10日,受基金买盘与偏多基本面支撑

路透3月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五逆转稍早跌势,收盘创下五个月高点,并录得第十日连涨.交易员称是受技术性基金买盘与偏多的基本面支撑.

在南美预计大豆减产之後,国外市场对美国大豆的买需,以及有关今年美国农户大豆种植面积难以满足需求的担忧,共同对市场形成支撑.

根据初步数据,CBOT-3月大豆期货Sc1收涨3.8%,连续第三周上涨,且涨幅为2011年10月以来最大.

其中豆粕涨幅最大,升至五个半月高点,而豆油下跌.基金过去九个交易日中有八日净买入CBOT豆粕.

行业机构Informa Economics把2011/12年巴西大豆的产量预估由先前的7,000万吨下调至6,800万吨,但把阿根廷的产量预估由4,650万吨上调至4,750万吨.

美国农业部(USDA)确认销售28.5万吨美国大豆至未知目的地,其中由12万吨在2011/12交货,16.5万吨在2012/13交货.

阿根廷一个农产品港口工人罢工,使至少57艘谷物货船延迟,工会领导和资方正在讨论解决工资纠纷.

交投最活跃的5月大豆期货合约SK2九日相对强弱指标(RSI)由开盘前的88升至89,进一步陷入技术超买区间70-100.

CBOT-3月大豆期货Sc1收高11-1/2美分,报每蒲式耳13.28-1/4美元.

3月豆粕合约SMc1收高3.6美元,报每短吨357.3美元.

3月豆油合约BOc1收跌0.18美分,报每磅53.76美分.

今日CBOT预估大豆成交量为190,255口,豆油成交量为90,396口,豆粕成交量为62,588口.

以下为CBOT农产品期货在2020 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 659.00 5.25 0.8% 1.9%

CBOT大豆Sc1 1328.25 11.50 0.9% 10.8%

CBOT豆粕SMc1 357.30 3.60 1.0% 15.5%

CBOT豆油BOc1 53.76 -0.18 -0.3% 3.2%

CBOT小麦Wc1 670.75 11.50 1.7% 2.8%

CBOT稻米RRc1 1426.50 26.50 1.9% -2.3%

EU小麦BL2H0 210.25 0.50 0.2% 3.8%

NYMEX原油期货CLc1 106.57 -2.27 -2.1% 7.8%

道琼工业指数.DJI 12,972 -8 -0.1% 6.2%

现货金XAU= 1710.99 -6.37 -0.4% 9.4%

欧元/美元EUR= 1.3201 -0.0113 -0.8% 2.0%

美元指数.DXY 79.4210 0.6310 0.8% -0.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 771 8 1.1% -55.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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