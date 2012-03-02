〔金属期市〕期铜受中国库存过剩忧虑打压收低,但仍录得两周连涨

* 铜价与股市和欧元一并下挫

* 上海铜库存触及10年来最高

* 期铜本周收高

路透纽约/伦敦3月2日电---期铜价格周五下跌,逆转上日升势.期铜因为股市和欧元下跌,以及有关中国供给过剩将令市场承压的担忧而受到拖累.

今日盘中交投清淡.尽管市场受中国消息干扰,但本周仍录得连续第二周上扬,很大程度上要归功於周四逾1%的涨幅.

伦敦金属交易所(LME)3个月期铜CMCU3下跌0.60%,收报每吨8,580美元.

期铜稍早一度触及每吨8,670美元的盘中高位,距离2月初触及的一年高位8,765美元不远.不过周末前的市场成交量不高.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期铜合约HGK2结算价下滑3美分,报每磅3.903美元,低於周四的每磅3.9315美元.今日迄今成交量仅为39,000口,远低於均值.

期铜亦追随欧元兑美元和股市的下跌脚步,因有关欧元区债务危机的担忧挥之不去.

铜价本周收涨近1%,年初至今涨幅超过13%.

不过,今年前八个月推高铜价的因素,可能行将终结,特别是由於市场关注中国铜库存过剩问题--该国占全球铜消费量的40%.

本周人们对於中国铜库存过剩的忧虑与日俱增.现货交易商报告称,溢价存在压力,同时周五发布的数据也确认了这一点.

上海期货交易所监控的仓库中,铜库存增长2.5%至221,487吨,为2002年8月迄今最高.

自年初以来,中国铜溢价已下降一半,至每吨60-80美元间.不过一位伦敦实货交易商对路透表示,他周四在上海保税仓库以最低每吨溢价35美元价格买入A级铜,近乎是上周同级别铜溢价水平每吨60美元的一半.

分析师表示,未来几周铜市走向料受到宏观数据推动,不过投资者将寻求中国铜需求是否将有增长迹象,从而能够消化一部分过剩库存.

有关中国春节长假後,市场将浮现新买盘的希望很快消散,伦敦金属交易所(LME)和上海间套利窗口仍关闭.

同时,LME铜库存下跌3,250吨,至两年半低位289,000吨.注销仓单比例为34.31%,多数在美国.

其他金属方面,三个月期铝CMAL3收报2,328美元,周四收报2,353美元.

三个月期锌CMZN3由周四的2,105美元升至2,119美元,三个月期铅CMPB3由2,163美元升至2,183美元.

三个月期锡CMSN3由23,775美元跌至23,725美元,三个月期镍CMNI3由19,500美元跌至19,450美元.

以下为1927GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 390.70 -2.10 -0.53 343.60 13.71

LME期铝 2327.50 -25.50 -1.08 2020.00 15.22

LME期铜 8580.00 -50.00 -0.58 7600.00 12.89

LME期铅 2183.00 20.00 +0.92 2035.00 7.27

LME期镍 19470.00 -30.00 -0.15 18710.00 4.06

LME期锡 23720.00 -55.00 -0.23 19200.00 23.54

LME期锌 2119.00 14.00 +0.67 1845.00 14.85

上海期铝 16270.00 75.00 +0.46 15845.00 2.68

上海期铜 61330.00 1040.00 +1.72 55360.00 10.78

上海期锌 16075.00 185.00 +1.16 14795.00 8.65

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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