〔美国股市〕道琼工业指数收低0.02%,Nasdaq指数收跌0.43%

路透纽约3月2日电---美国股市周五收低,升势动能耗尽,盘中交投清淡,但标准普尔500指数和Nasdaq指数实现在过去九周中第八周上涨.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收低2.73点,或0.02%,至12,977.57点;标准普尔500指数.SPX下滑4.46点,或0.32%,至1,369.63点.Nasdaq指数.IXIC收低12.78点,或0.43%,至2,976.19点.
本周标准普尔500指数收高0.3%,Nasdaq指数上涨0.4%.但道指收低0.05%.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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