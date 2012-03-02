〔加拿大汇市〕加元终止四日连涨下跌,不过本周上涨约1%

路透多伦多3月2日电---加元兑美元周五下跌,本周曾触及一年高点,因在全球避险情绪升温之下美元全线上涨.
围绕欧洲财政稳定性的担忧重燃,打击欧元兑美元下跌,而油价在触及三年半高点之後回落,美元走强亦打击金价下跌.
加元兑美元CAD=D4收报0.9886加元,或1.0115美元;周四北美收盘报0.9859加元,或1.0143美元.
市场观察人士称,唯一值得关注的是加拿大第四季经济增长数据,不过该数据对加元影响甚微.
根据汤森路透数据,本周加元兑美元升约1%.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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