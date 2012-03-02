〔美国股市〕小跌,但标普500和Nasdaq指数实现九周内的第八周上扬

* 标普和Nasdaq在过去九周中有八周上涨

* 能源类股与油价一并下挫,电信类股上扬

* 苹果目前市值1,000亿,超过艾克森美孚

* 消费网站Yelp股价首日交易,暴涨73%

* 道指几收平盘,标普微跌0.3%,Nasdaq下挫0.4%

路透纽约3月2日电---美国股市周五收挫,上涨动能耗尽,盘中交投静淡,不过标准普尔500指数和Nasdaq指数录得过去九周中第八周上涨.

能源类股领跌,因受原油价格下挫拖累.其他包括工业和金融类股的景气循环类股亦下挫.

自年初以来,标准普尔500指数已上涨近9%.不过,在该指数连续三周上涨之後,受经济数据良莠不齐,以及伊朗和以色列间紧张局势的困扰,投资者近来不愿追高股市.

"市场小幅回落,不过这是强劲上涨後的正常现象."JPMorgan Funds驻纽约首席市场分析师David Kelly表示.他还补充称,认为股票价格要比债券等其他资产要低廉.

"除非有比较重大的事件发生,否则市场将会继续上涨."他说."现在的情况就像是在试探性地前进:市场逐步上涨,但速度缓慢,因为欧洲和中东存在的那些不确定因素."

今日电信类股.GSPL表现最为强劲,该类别指数上扬0.5%.美国电话电报公司(T.N)上涨0.8%,报30.87美元.Verizon Communications (VZ.N)则上涨0.6%,报38.67美元.这两支道指成份股带动大盘上扬.电信类股通常认为是防御类股票.

道琼工业指数.DJI收低2.73点,或0.02%,至12,977.57点;标准普尔500指数.SPX下滑4.46点,或0.32%,至1,369.63点.Nasdaq指数.IXIC收低12.78点,或0.43%,至2,976.19点.

本周道指收低0.05%,标准普尔500指数收高0.3%,Nasdaq指数上涨0.4%.周二时,道指曾实现2008年5月来首次收在13,000点之上,但之後未能成功守住该水平.