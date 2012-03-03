〔中国企业〕中粮集团旗下商业地产计划在港上市,海外投资关注稀缺资源--董事长

路透北京3月3日电---中国最大粮油食品进出口公司--中粮集团董事长宁高宁周六表示,旗下商业房地产预计将在香港上市,但目前仍在等待批准.今年集团的海外投资仍将关注中国稀缺资源.

他是在政协和人大两会间隙对路透作出上述表示的.不过他并未提供上市的具体时间和融资规模.

宁高宁就集团今年的海外投资方向指出,"(海外投资)就是找中国缺的粮食、糖、酒这些资源类的,不断在找".不过他补充道,未来投资仍将以中国市场为主.

中粮集团除了粮油食品进出口业务外,亦经营地产、酒店及金融服务等.集团旗下有两个地产业务平台,即以住宅开发为主的中粮地产(000031.SZ)和侧重商业地产开发的中粮置业.

对于分拆旗下资产上市审批的事宜,宁高宁表示"希望两会以后可以快一点".

他还表示,旗下土畜业务在内地或者香港上市,"两边都有计划,看批哪".

中粮集团旗下上市公司还包括中粮屯河(600737.SS)、中粮油控股(0606.HK>、中国食品(0506.HK>及中粮包装(0906.HK>.(完)