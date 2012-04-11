版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 15:11 BJT

〔中国汽车〕3月乘用车销量同比增长4.54%,至140万辆--中汽协

路透北京4月11日电---中国汽车工业协会周三公布,2012年3月共销售乘用车140万辆,同比增长4.54%

该协会新闻稿并称,今年一季度共销售乘用车377.37万辆,同比下降1.25%.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2012年3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

4.54 26.52% -23.81% 4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% (完)

--发稿 李然; 审校 丁淑琴

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐