六大国敦促伊朗向核查人员开放军事基地

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳3月8日电---六大国周四联合呼吁伊朗履行承诺，允许国际核查人员参观该国一处军事基地。国际原子能机构（IAEA）认为，伊朗在该军事基地可能进行了研发原子弹的爆炸试验。
六大国联合发出呼吁，不仅表明他们在重启与伊朗的高层会谈前观点一致，也意味他们对伊朗核项目本质的忧虑加深。
美国总统奥巴马此前曾表示，重启核谈为外交解决伊朗问题提供了一个“机会窗口”。伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）对奥巴马此言表示欢迎，但指出美国同时采取的“迫使伊朗人民屈服”的行动，对伊朗实施严厉制裁是受到错觉的驱使。
为了增大施压力度阻止伊朗的核活动，美国、俄罗斯、中国、英国、法国和德国利用IAEA理事会召开会议之际，敦促伊朗尽快允许（核查人员）进入帕琴（Parchin）军事基地。
伊朗与IAEA核查人员分别于1月和2月举行过会谈，但都是无果而终。六大国对此也表示关切，称“在IAEA要求下，包括允许进入按IAEA要求的伊朗相关地点……我们敦促伊朗履行承诺，允许（核查人员）进入帕琴。”
伊朗已经表示，核查人员可以参观帕琴，但前提是必须达成解决伊朗与IAEA所有剩余问题的广泛协议。西方外交人士认为，这是伊朗惯用的拖延战术之一。
伊朗驻IAEA代表苏丹尼耶（Ali Asghar Soltanieh）在理事会会议后对记者表示，外界对帕琴基地相关的猜疑是“幼稚”且“荒唐的”，但他没有提供进一步的详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市