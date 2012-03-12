美国若军事打击伊朗或用巨型钻地弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月8日电---美国空军一名官员周四称，若伊朗核项目引发美伊军事冲突，美军或使用重达3万磅（13,600千克）的钻地弹，摧毁伊朗地下核设施。这一巨型武器在爆炸前，可穿透约200英尺（65米）厚的混凝土。
美国空军作战副参谋长卡莱尔中将（Herbert Carlisle）称，美军订购巨型钻地弹等武器，用于打击拥有地下核设施的伊朗等国家，去年才开始接收首批钻地弹。
卡莱尔在一场有关美国国防项目的会上称：“巨型钻地弹是一款很棒的武器。我们仍继续对其加以改进。这款武器威力强大，我们将进一步升级。这是我们武器库的一部分，如果需要，我们可能会用到。”
五角大楼已开始着手研究，若制裁和外交途径无法阻止伊朗研制核武器，美国可能采取的军事行动。
美国国防部长帕内塔周四在接受《国家杂志》（National Journal）采访时称，这一计划已开展很长时间。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市