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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:37 BJT

中国将再派特使前往中东与法国 讨论叙利亚危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月9日电---中国周五称，将再派一名特使前往中东和法国，与相关方讨论叙利亚危机，从而阻止叙暴力活动发生。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称，外交部部长助理张明将于3月10日至14日访问沙特和埃及，3月14日至16日访问法国。

刘为民称，张明将与阿盟等地区组织有关负责人就叙利亚局势交换意见，以推动叙问题的公正、和平、妥善解决。

刘为民称，会谈将重点围绕中方关于政治解决叙利亚问题的六点主张。主张内容包括反对借“人道主义”之名，干涉叙利亚内部事务；以及呼吁维护联合国安理会团结。

刘为民并未提供其他细节，但表示，中方支持联合国-阿盟叙利亚危机联合特使安南近期访问大马士革展开斡旋。

他说，中方“期待安南先生运用自己的智慧和经验，推动叙各方停止暴力行动，开启政治对话进程”。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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