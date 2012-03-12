中国将再派特使前往中东与法国 讨论叙利亚危机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月9日电---中国周五称，将再派一名特使前往中东和法国，与相关方讨论叙利亚危机，从而阻止叙暴力活动发生。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称，外交部部长助理张明将于3月10日至14日访问沙特和埃及，3月14日至16日访问法国。
刘为民称，张明将与阿盟等地区组织有关负责人就叙利亚局势交换意见，以推动叙问题的公正、和平、妥善解决。
刘为民称，会谈将重点围绕中方关于政治解决叙利亚问题的六点主张。主张内容包括反对借“人道主义”之名，干涉叙利亚内部事务；以及呼吁维护联合国安理会团结。
刘为民并未提供其他细节，但表示，中方支持联合国-阿盟叙利亚危机联合特使安南近期访问大马士革展开斡旋。
他说，中方“期待安南先生运用自己的智慧和经验，推动叙各方停止暴力行动，开启政治对话进程”。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市