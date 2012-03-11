(重温稿)《中国金融焦点》信贷需求不足显经济欠活力,但政策放松仍将谨慎而行

中国外汇：央行1月末外汇远期空头头寸仍稳于453亿美元，2月到期289亿
路透上海3月1日 - 中国央行周二晚间公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。
* 2月新增贷款低于预期,实体经济需求略显不足
* 存款增量创逾半年高点,助缓贷存比压力
* 经济通胀双双进入下行通道,但政策执行料仍谨慎
* 继续下调存准和引导信贷投放料是主要手段
采写 上海中文部; 撰写 李宏薇
路透上海3月9日电---中国2月新增贷款仍徘徊在7,000亿元水平,且企业中长期贷款增长缓慢,显示经济进入下行通道后,信贷需求略显不足.因此虽然当月存款大增缓解贷存比压力,但信贷投放力度仍不尽如人意.
不过分析师指出,抛开食品价格走低因素,中国通胀压力仍未有效缓解.未来一段时间,央行可能仍在观察经济走势中谨慎操作,货币政策明显放松的可能性还有限,适时再下调存款准备金率和有针对性的引导信贷投放料是主要手段.
交通银行金融研究中心研究员鄂永健博士认为,尽管市场存在对经济前景的担忧,但是监管层不会马上出台刺激政策,还要观察一段时间.
"因为1-2月份有一些扰动因素,季节性的因素,比如有些企业可能过了正月十五再开工,这就影响了信贷的需求.另外,政府还要考虑到通胀,中长期的通胀压力还是要警惕的,"他表示.
中国2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位,意味通胀重回下行通道.1-2月工业生产同比增速降至19个月低位,社会消费品零售总额同比增幅远逊于预期,表明中国内需较为疲弱,经济增速继续缓慢下滑.[nSB2023879]
民生银行金融市场部首席经济学家李志强进一步指出,结合已经公布的CPI数据来看,非食品的通胀压力依旧不能轻视,因此预计"未来央行政策执行力度不会有太大的放松,预计'中性为主',3月份应该不会有降准动作."
中国2月新增人民币贷款7,107亿元,低于此前路透7,500亿元的调查中值;月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.0%,高于12.8%的路透调查中值;人民币贷款同比增长15.2%.当月人民币存款增加1.60万亿元,同比多增2,824亿元.[ID:nSB2025175]
对于年初以来新增信贷逊于预期,农业银行总行战略规划部研究员付兵涛补充说,"贷款的价格也是不得不考虑的因素之一.受规模限制,今年贷款利率上浮是主流,企业也倾向于用多少贷多少,不会像以前一样让贷款趴在帐上."
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**经济增长放缓,导致信贷需求不足**
与以往年初监管层严格控制,但新增信贷亦经常破万亿相比,今年以来的信贷投放形势略显冷清.连续两个月新增贷款均不足8,000亿元,显示中国经济增长步入下行通道背景下,企业贷款需求向弱的趋势越来越明显.
因此如何有针对性的引导信贷投向实体经济,或是监管层未来一段时间应考虑的主要内容.
央行数据显示,在2月非金融企业及其他部门贷款中,中长期贷款增加1,784亿元,较上月的2,350亿元减少.
对此,招商银行高级分析师刘俊郁认为,结合前段时间央行鼓励银行放贷来看,实际信贷需求确实比较弱.未来货币政策调整上,除存款准备金率外,对信贷有指引性的扶持显得十分必要.
"就是看监管层能不能在放宽贷存比控制,比如说指标绝对值,或者计入存款范围上有所放宽."他表示.
与1月存款下降约8,000亿元不同,2月新增人民币存款达到了1.6万亿元,创下逾半年来单月新高.但这并没有明显助增2月的新增贷款水平,或从另一角度说明企业对信贷的需求趋弱,可能令银行有多投放贷款之心,亦受需求不足掣肘.
不过宏源证券债券高级分析师何一峰认为,对目前银行来说,贷存比应该不是信贷投放特别大的抑制因素.而信贷需求不足更值得重视.因后者主要原因是地方融资平台的信贷收紧,这部分贷款需求所挤压出来的空间需要制造业等来跟上,但是经济在减速,前景也不看好,缺口难以补上.
信贷需求能否恢复,很大程度上取决于银行是否愿意放低姿态,"比如降低贷款利率的上浮比例.制造业利润在下滑,对融资成本看得重.并不存在完全没有贷款需求,而是因为贷款利率太高,导致有效需求不足."何一峰指出.
中国1月人民币新增人民币贷款仅为7,381亿元,远低于预期的"万亿大关".分析人士认为,除了春节假期导致工作日偏少的因素外,银行在存贷比限制下,难以"大展拳脚"亦是重要原因.[ID:nSB1383060]
**短期降息无望,降存准仍是主角**
虽然经济增长及通胀双双进入下行通道,而且年初以来累计信贷投放逊于预期,但业内人士多认为,短期内央行货币政策执行力度不会有太大的改变,降息的概率仍微乎其微,更多的可能还是要依靠继续下调存款准备金率等微调手段.
中国银行战略发展部高级经济师周景彤认为,总的来说,今年1、2月份新增贷款总量低于预期,而且M2也是处于偏低水平.预计未来货币政策应该会继续趋于放松."从目前来看,降息的可能性不大,但法定存款准备金率有下降的空间和必要性.6月末之前至少还能看到一次下调存准."
自2011年12月至今,央行共两次下调法定存款准备率,每次下调幅度0.5个百分点,步伐一度逊于此前市场预期.
东北证券宏观分析师王国兵并表示,由于货币增速相对低,是需求和经济不活跃造成的,接下来稳经济的政策应该在消费和财政项目上带动投资和消费需求,而不是用货币投放来使得资金充裕.虽然CPI回落至3.2%的合意水平,但农产品和大宗商品仍在高位,中长期通胀压力仍比较大,综上货币政策应该会谨慎,货币政策短期不会明显放松.
"目前来看,大面积的刺激政策还不大看得到,除非有特别大的负面消息,比如出现像2008年那样的出口大幅减少的情况."鄂永健称.
何一峰指出,虽然近期央行降息的可能性非常有限,但信贷投放不足亦将利好债市."信贷少,银行肯定更多购买债券.且通胀回落进一步的明确,至少在二季度债市向好的方向还是比较明确的."(完)
--审校 林高丽
路透上海3月1日 - 中国央行周二晚间公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。
路透上海3月1日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8745元附近，较上日升值约5点。
* 人民币连五日小幅收升，本月升值0.13% * 实需之外市场缺乏交投意愿 * 汇价料延续当前横向震荡走势 * 静待美国总统特朗普晚间讲话 * 掉期曲线上移，因境外机构参与预期 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。 他们并表示，目前不管是离岸还是在岸市场，各方对人民币的交投兴趣持续下降。此外，昨日外管局称境外机构投资者可参与外汇衍生品业务，今日境内美元掉期曲线上移，离在岸一年期掉期点差继续收窄。 “spot（即期）真的很无聊，短时间内应该没什么机会，感觉市场交易意愿都不高，不过这应该是央行喜欢的样子。”一外资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，境外机构投资者可参与外汇衍生品业务对即期市场没有明显影响，但是推升了境内美元掉期曲线