〔韩国数据〕9月制造业PMI降至45.71,为43个月低点

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透首尔10月2日电---周二公布的汇丰/MARKIT调查显示,9月韩国制造业活动连续第四个月萎缩,且萎缩速度为2009年初以来最快,暗示其依赖出口的经济可能在第三季进一步放慢.
Markit Economics在一份声明中称,韩国9月经季节调整的汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)跌至45.71,8月则从7月的47.20微升至47.50.
这是该指数连续第四个月低于50的荣枯分水岭,且为2009年2月以来最低,当时全球经济处于数十年来最严重的下滑时期.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。