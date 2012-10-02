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货币新闻 | 2012年 10月 2日 星期二 08:11 BJT

〔韩国数据〕9月制造业PMI降至45.71,为43个月低点

路透首尔10月2日电---周二公布的汇丰/MARKIT调查显示,9月韩国制造业活动连续第四个月萎缩,且萎缩速度为2009年初以来最快,暗示其依赖出口的经济可能在第三季进一步放慢.

Markit Economics在一份声明中称,韩国9月经季节调整的汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)跌至45.71,8月则从7月的47.20微升至47.50.

这是该指数连续第四个月低于50的荣枯分水岭,且为2009年2月以来最低,当时全球经济处于数十年来最严重的下滑时期.

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