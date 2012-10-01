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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 07:28 BJT

《汇市简讯》美元/日圆将受区间整理行情主导

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* 昨天围绕78.00整固上周五的反弹走势

* 一个月来在77.13/79.22宽幅区间内交投

* 动能指标显示喜忧参半的信号

* 半官方机构在77.50下方买入提供支撑

* 出口商和模型基金在79.00附近的抛盘形成压制

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/buk92t)

(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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