版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 2日 星期二 07:19 BJT

〔表格〕韩国9月CPI较上年同期上涨2.0%,符合路透调查预估

路透调查预估中值为9月CPI较前月升0.6%,较上年同期升2.0%.

9月CPI按年升幅为去年11月以来首次加速,但仍远低于央行3%的目标.

9月核心CPI按年升幅为1.4%,高于8月的升1.3%,为连续第二个月加速.(完)

浏览韩国数据相关新闻,请点选[ECI-KR-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 侯向明;审校 白云

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐