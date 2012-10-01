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货币新闻 | 2012年 10月 2日 星期二 07:25 BJT

〔英国经济〕第三季调查结果显示投资与聘雇意愿减弱--英国商会

路透伦敦10月2日电---英国商会(BCC)表示:

* 第三季调查结果显示服务业和制造业信心下滑

* 调查显示投资与聘雇意愿减弱

* 预期英国第三季国内生产总值(GDP)料增长0.5%.(完)

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