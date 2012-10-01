日韩经济指标预测--10月2日-10月9日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透10月2日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月2日(二)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 -- 47.50
0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.3%
10月3日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月29日当周 -- 卖超617亿
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超590亿
10月4日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,732
10月5日(五)
0300 日本央行利率决议 10月 -- --
0500 日本领先指标 8月 -- -1.4
同时指标 -- -1.3
----------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月8日(一)
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 -- 顺差6,254
10月9日(二)
2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%
0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 43.6(完)
--整理 王兴亚;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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