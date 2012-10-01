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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 07:26 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元平淡开盘,因交易商等候澳洲央行利率决定

2303GMT

* 新西兰元在亚洲盘初横盘整理,交投淡静,隔夜收跌0.30%

* 0.8325成为阻力位,此前两度上攻未果,0.8260料为支撑位

* 澳元/新西兰元一度跌至1.2482的12个月新低,随后反弹收报1.2518

* 澳洲央行将于0430GMT公布利率决定,仍是指引今天新西兰元走势的关键.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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