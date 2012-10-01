澳新经济指标预测--10月2日-10月9日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透10月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月2日(二)
0430 澳洲央行利率决定 10月 3.50% 3.50%
10月3日(三)
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差7 逆差5.56
进口 -- -1%
出口 -- -3%
10月4日(四)
0130 澳洲建筑许可 8月 +4.7% -17.3%
民间住宅许可 -- +1.6%
0130 澳洲零售销售(较前月) +0.4% -0.8%
10月5日(五)
暂无重要经济指标
10月7-10日
2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 9月 -- +1.3%
(较上年同期) -- +6.1%
----------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月8日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -- -2.1%
报纸招聘广告(较前月) -- -6.1%
2100 新西兰NZIER企业信心指数 第三季 -- -4.0%
10月9日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 9月 -- 正1.0
企业信心指数 -- 负2
10月9-10日
2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +1.6% (完)
--整理 许娜;审校 徐文焰
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