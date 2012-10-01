〔纽约汇市〕美元和日圆下滑,因美国数据引发避险货币下跌(更新版)

(新增文末表格)

* 美联储主席贝南克扞卫宽松货币政策

* 穆迪下调西班牙评级的话,将很可能驱使西班牙寻求救助

* 欧元区PMI终值优于初值

* 美国9月制造业活动扩张

路透纽约10月1日电---美元周一从三周高位下跌,且日圆普跌,因美国制造业活动扩张,引发避险货币下跌.

美国9月制造业活动自5月来首次扩张,受新订单增长提振.德国9月采购经理人指数(PMI)终值上升至3月来的最高读数,尽管仍低于荣枯分界线50,但消息亦提振汇市的风险人气.

"尽管美国第三季经济增长经历了'疲弱阶段',但今天的报告却添加了第三季经济温和复苏的证据,"BNY Mellon Global Markets高级汇市策略师Michael Woolfolk说.

"全球市场对这二级报告的反应较预期更强劲,暗示对美国经济意外上行的反应敏感,"Woolfolk在客户报告中写道.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周一发表讲话,扞卫美联储备受争议的购债刺激计划,他表示,美联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.贝南克驳斥了有关美联储购债计划为未来通胀铺路,或可能使政府未来的预算赤字大幅增加的指责.[ID:nSB1805696][FED-CMN]

贝南克表示美联储预计经济将继续成长,不会陷入衰退.相比担心经济衰退,美联储更担心的是经济成长过于疲弱,不足以创造就业.他还表示,未见美联储货币政策同维持强势美元有任何的不一致.

全球第二大经济体中国制造业亦萎缩,为该国经济连续第七季失去动能的迹象.中国是全球经济增长的重要引擎.

美元指数.DXY纽约尾盘跌0.15%,至79.815,此前一度高见80.147,为9月11日来的最高水平.

美国商品期货交易委员会周五数据显示,最新一周投机者的美元空头头寸增至逾一年来的最高位.

欧元兑美元从三周低位回升,德国数据和负债沉重的西班牙和意大利制造业数据不错,为欧元带来主要的提振.但交易商说,对西班牙评级可能被下调的忧虑可能限制欧元的升幅.

欧元兑美元EUR=升0.22%,至1.2886美元,尽管一些分析师说,欧元的韧性与其说是因对欧元区的信心,还不如说是因在上月美联储推出第三轮量化宽松政策后美元的颓势.

在亚洲交易时段,欧元触及1.2802美元的三周低位,跌穿其200天移动均线切入位1.2823的支持位.欧元日线收盘若跌至1.2823以下,将暗示未来进一步走弱.

Scotia Capital首席汇率策略师Camilla Sutton预期,欧元兑美元交投将介于1.28-1.32美元区间,直至出现一因素能推动欧元脱离该交投区间.她补充说,Scotia Capital对欧元的年底目标在1.26美元.

投资人还在静待穆迪完成评审西班牙的主权评级.穆迪可能将欧洲第四大经济体西班牙的评级下降至垃圾级别,此举将向西班牙很快寻求国际救助施加压力.

"如果西班牙评级被下调将迫使西班牙申请救助,应该看到欧元将出现释然性上涨,"法国农业信贷银行高级外汇策略师Adam Myers说."但直至这事发生前,疲弱的经济数据将增加欧元下行压力."

**日圆下跌**

另一避险货币日圆也因美国制造业报告强劲而下跌.

美元兑日圆JPY=小升0.13%,至78.00日圆,脱离周五触及的逾两周低位77.43日圆.欧元兑日圆EURJPY=R升0.29%,至100.50日圆.

在连续两季改善之后,日本大制造商信心在6-9月当季出现恶化,而且还将保持低迷不振的态势,因中国与欧洲市场的对外需求疲软.日本央行季度短观调查凸显出该央行及很多分析师的观点,即2012/13财年余下时间里经济增长料将停滞.[ID:nSB1804732][JP-ECI-CMN]

日本大型制造企业预计2012/13财年美元/日圆汇率平均为79.06.[ID:nSB1804366]

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2888 1.2858 +0.23 -0.44 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.97 77.90 +0.09 +1.34 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.52 100.21 +0.31 +0.96 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9382 0.9396 -0.15 +0.06 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6128 1.6164 -0.22 +3.82 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9821 0.9835 -0.14 -3.65 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0356 1.0377 -0.20 +1.28 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2092 1.2084 +0.07 -0.43 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7987 0.7953 +0.43 -4.11 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8271 0.8297 -0.31 +6.26 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7263 5.7200 +0.11 -4.19 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3852 7.3596 +0.35 -4.56 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5913 6.5640 +0.42 -4.30 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4955 8.4410 +0.65 -4.69 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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