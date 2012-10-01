主要国家经济指标预测--10月2日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透10月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 -- 47.50
0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.3%
0430 澳洲央行利率决定 10月 3.50% 3.50%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 +1.3%
(较上年同期) -0.8% -0.7%
0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 49.8 49.0
0900 欧元区PPI(较前月) 8月 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +1.8%
-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,450 1,452
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月29日当周 -- +0.6%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月29日当周 -- +2.0%
1345 美国ISM-纽约企业活动指数 9月 -- 560.5
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月30日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 负3 负3
大型非制造业景气判断指数 正8 正6
日本短观小型制造业景气判断指数 负14 负15
小型非制造业景气判断指数 负9 负11
日本短观大型企业资本支出 第三季 +6.4% +5.5%
小型企业资本支出 持平 -2.2%
10月1日-5日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.9%
10月1日(一)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 9月初值 顺差31.5 --
进口(较上年同期) -6.1% -9.1%
出口(较上年同期) -1.8% -5.3%
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 +0.2% --
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 +5.9% +5.0%
0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 9月 43.6 47.0
0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 45.7 44.2
0748 法国Markit制造业PMI 9月 42.7 42.6
0753 德国Markit/BME制造业PMI 9月 47.4 47.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 46.1 46.0
0800 意大利失业率 8月 10.7% 10.8%
0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 48.4 --
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 减少1 增加1
抵押贷款额(亿英镑) 减少3 增加5
抵押贷款批准件数(千件) 47,665 49,000
M4货供额(较前月) +0.2% --
0900 欧元区失业率 8月 11.4% 11.4%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% --
(较上年同期) -0.3% --
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.1 51.5
1330 加拿大RBC制造业PMI 9月 52.37 --
1400 美国建筑支出 8月 -0.6% +0.5%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 51.5 49.7
ISM投入物价指数 58.0 55.5
2300 韩国CPI(较前月) 9月 +0.7% +0.6%
(较上年同期) +2.0% +2.0% (完)
--整理 隋芬/丁琦;审校 侯向明
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