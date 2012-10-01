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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--10月2日****

路透10月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 -- 47.50

0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.3%

0430 澳洲央行利率决定 10月 3.50% 3.50%

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 +1.3%

(较上年同期) -0.8% -0.7%

0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 49.8 49.0

0900 欧元区PPI(较前月) 8月 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +1.8%

-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,450 1,452

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月29日当周 -- +0.6%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月29日当周 -- +2.0%

1345 美国ISM-纽约企业活动指数 9月 -- 560.5

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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9月30日(日)

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 负3 负3

大型非制造业景气判断指数 正8 正6

日本短观小型制造业景气判断指数 负14 负15

小型非制造业景气判断指数 负9 负11

日本短观大型企业资本支出 第三季 +6.4% +5.5%

小型企业资本支出 持平 -2.2%

10月1日-5日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- -0.4%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.9%

10月1日(一)

0000 韩国贸易收支(亿美元) 9月初值 顺差31.5 --

进口(较上年同期) -6.1% -9.1%

出口(较上年同期) -1.8% -5.3%

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 +0.2% --

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 +5.9% +5.0%

0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 9月 43.6 47.0

0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 45.7 44.2

0748 法国Markit制造业PMI 9月 42.7 42.6

0753 德国Markit/BME制造业PMI 9月 47.4 47.3

0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 46.1 46.0

0800 意大利失业率 8月 10.7% 10.8%

0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 48.4 --

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 减少1 增加1

抵押贷款额(亿英镑) 减少3 增加5

抵押贷款批准件数(千件) 47,665 49,000

M4货供额(较前月) +0.2% --

0900 欧元区失业率 8月 11.4% 11.4%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% --

(较上年同期) -0.3% --

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.1 51.5

1330 加拿大RBC制造业PMI 9月 52.37 --

1400 美国建筑支出 8月 -0.6% +0.5%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 51.5 49.7

ISM投入物价指数 58.0 55.5

2300 韩国CPI(较前月) 9月 +0.7% +0.6%

(较上年同期) +2.0% +2.0% (完)

--整理 隋芬/丁琦;审校 侯向明

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