〔欧洲政经〕对西班牙银行业的援助不会损及预算目标--欧盟执委雷恩

路透马德里10月1日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周一表示,欧洲对西班牙受困银行业400亿欧元(510亿美元)的援助应会在11月开始拨付,这将不会推高该国的结构性赤字.

伴随欧元区主权债务危机的加剧,西班牙拉低其借贷成本总有些力不从心.而且西班牙已与欧盟(EU)达成协议,今年将把赤字与国内生产总值(GDP)之比拉低至6.3%.

西班牙政府周六表示,当考虑到对银行业的帮助,2012年该国赤字与GDP之比将为7.4%.由于房地产泡沫破灭所带来的不良贷款打击获利,西班牙银行业被迫实施严格的资本重组计划.

"可以预见到的是,这类与银行资本重组相关的预算赤字增长将被视为一次性因素,将不会影响结构性赤字,"雷恩在马德里举行的新闻发布会上表示,此前他与西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)和经济部长德金多斯进行了会晤.

然而他补充道,对赤字的全面影响需要由欧盟统计局来计算.

明年债务与GDP之比将自今年的85.3%跳升至90.5%,主要因为政府将向一些较为困难的银行注入资金.

欧元区领导人在6月时同意西班牙银行业最终可以直接获得资金注入,此外欧洲提供的援助不再通过西班牙中央政府.

荷兰、德国和芬兰上周在一封信件中称,向银行直接注入资金计划仅适用于未来陷入困境的银行,而非那些正受到西班牙政府当前计划援助的银行.这为西班牙和投资者敲响了警钟.

雷恩表示,即使这三个国家发表此声明,但如何开展银行重组计划还是由欧元区17国说了算,并补充道,他认为各国"将尊重6月欧元区峰会做出的承诺".

根据咨询公司Oliver Wyman对西班牙14家主要银行进行的独立审计结果,为应对严重的经济滑坡,西班牙银行将需要增资593亿欧元(约合763亿美元)[ID:nSB1803830],低于西班牙7月为整顿本国银行业而从欧元区获得的1,000亿欧元信贷额度.

西班牙央行表示,该国无需动用全部的信贷额度来筹集所需资金.西班牙Banco Popular(POP.MC)周一称其不会申请国家援助,并宣布发行至多25亿欧元股票.(完)