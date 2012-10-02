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市场报道 | 2012年 10月 2日 星期二 09:01 BJT

****欧洲经济指标预测--10月2日-10月9日****

路透10月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------10月1日当周--------------------------------

10月2日-5日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 持平 -0.4%

三个月房价指数(较上年同期) -0.9% -0.9%

10月2日(二)

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 +1.3%

(较上年同期) -0.8% -0.7%

0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 49.8 49.0

0900 欧元区PPI(较前月) 8月 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +1.8%

10月3日(三)

0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 43.5 44.0

0748 法国Markit服务业PMI 9月 46.1 46.1

综合PMI -- 44.1

0753 德国Markit服务业PMI 9月 50.6 50.6

0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 46.0 46.0

综合PMI 45.9 45.9

0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 53.0 53.7

0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.1% -0.2%

(较上年同期) -2.0% -1.7%

10月4日(四)

0715 瑞士工业订单 第二季 -- -3.9%

1100 英国央行利率决定 10月 0.50% 0.50%

量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750

1145 欧洲央行利率决定 10月 0.75% 0.75%

10月5日(五)

1000 德国工业订单 8月 -0.5% +0.5%

--------------------------------10月8日当周--------------------------------

10月8日(一)

0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 -- 2.8%

经季节调整失业率 -- 2.9%

0600 德国出口(经季节调整,较前月) 8月 -- +0.5%

进口(经季节调整,较前月) -- +0.9%

贸易收支(经季节调整,亿欧元) -- 顺差161

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- 持平

(较上年同期) -- -0.5%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 -- 负23.2

1000 德国工业生产(较前月) 8月 -- +1.3%

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 9月 -1.00% -0.40%

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 -- 负19

10月9日(二)

0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至8月 -- 赤字855

0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差43

进口(亿欧元) -- 408.50

出口(亿欧元) -- 365.80

0830 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.7% -0.7%

(较上年同期) -2.5% -2.5%

0830 英国工业生产(较前月) 8月 -- +2.9%

(较上年同期) -- -0.8%

制造业产出(较前月) -- +3.2%

(较上年同期) -- -0.5%

0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 8月 -- 逆差28.8

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差71.5 (完)

--编译 侯向明;审校 徐文焰

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