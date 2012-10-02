〔韩国数据〕9月CPI按年增速加快,但仍低于央行目标水平

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔10月2日电---韩国9月消费物价按年升幅在10个月来首次加快,受食品价格上涨推动,不过仍低于央行的目标水平.该数据支持了市场对央行下周降息的预期.
韩国统计局周二称,9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.0%,增速高于8月的1.2%.8月CPI同比涨幅为2000年5月以来最低.
这是自去年11月以来通胀年率首次加快,不过该数据仍低于3%的央行目标水准,因经济放缓令物价压力受控.
路透调查中分析师预估中值为,9月通胀年率料为2.0%,预估值从1.5%至2.5%不等.9月CPI预期较前月上升0.6%.
食品引领物价涨势,此前台风和暴雨侵袭韩国,推动9月农产品价格较8月大涨8.3%,较上年同期飙升9.7%.
温和的通胀数据,加之周一数据显示韩国出口连续第三个月较上年同期下滑,巩固了市场对韩国央行将在10月11日政策会议上降息的预期.
扣除波动较大的食品和能源价格后,9月核心CPI较上年同期上升1.4%,8月为上升1.3%.核心通胀年率连续第二个月加快,不过仍低于去年3.2%的平均水准.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。