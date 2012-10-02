〔韩国数据〕9月CPI按年增速加快,但仍低于央行目标水平

路透首尔10月2日电---韩国9月消费物价按年升幅在10个月来首次加快,受食品价格上涨推动,不过仍低于央行的目标水平.该数据支持了市场对央行下周降息的预期.

韩国统计局周二称,9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.0%,增速高于8月的1.2%.8月CPI同比涨幅为2000年5月以来最低.

这是自去年11月以来通胀年率首次加快,不过该数据仍低于3%的央行目标水准,因经济放缓令物价压力受控.

路透调查中分析师预估中值为,9月通胀年率料为2.0%,预估值从1.5%至2.5%不等.9月CPI预期较前月上升0.6%.

食品引领物价涨势,此前台风和暴雨侵袭韩国,推动9月农产品价格较8月大涨8.3%,较上年同期飙升9.7%.

温和的通胀数据,加之周一数据显示韩国出口连续第三个月较上年同期下滑,巩固了市场对韩国央行将在10月11日政策会议上降息的预期.

扣除波动较大的食品和能源价格后,9月核心CPI较上年同期上升1.4%,8月为上升1.3%.核心通胀年率连续第二个月加快,不过仍低于去年3.2%的平均水准.(完)