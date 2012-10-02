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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 08:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月2日-10月9日

路透10月2日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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10/2 1530 美国 四周期国库券

10/2 英国 传统公债

10/2 0130 日本 流动性供给标售

10/3 0120 日本 三个月期贴现国库券

10/4 0120 日本 六个月期贴现国库券

10/4 0130 日本 10年期公债

10/4 西班牙 票息3.75%,2015年10月31日到期的Bonos债券

10/4 西班牙 票息3.30%,2014年10月31日到期的Bonos债券

10/4 西班牙 票息5.50%,2017年7月30日到期的Obligaciones债券

10/4 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%,2018年10月25日到期的六年期OAT债券;

10/4 法国 票息2.25%,2022年10月25日到期的10年期OAT债券;

10/4 法国 票息4.50%,2041年4月25日到期的30年期OAT债券)

10/8 0600 德国 40亿欧元 2013年4月10日到期的六个月期Bubill债券

10/9 1530 美国 13周和26周期国库券

10/9 1700 美国 三年期公债

10/9 英国 传统公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 肖群英;审校 戴素萍

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