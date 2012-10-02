《全球主要国家债券发行预告》--10月2日-10月9日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月2日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/2 1530 美国 四周期国库券
10/2 英国 传统公债
10/2 0130 日本 流动性供给标售
10/3 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/4 0120 日本 六个月期贴现国库券
10/4 0130 日本 10年期公债
10/4 西班牙 票息3.75%,2015年10月31日到期的Bonos债券
10/4 西班牙 票息3.30%,2014年10月31日到期的Bonos债券
10/4 西班牙 票息5.50%,2017年7月30日到期的Obligaciones债券
10/4 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%,2018年10月25日到期的六年期OAT债券;
10/4 法国 票息2.25%,2022年10月25日到期的10年期OAT债券;
10/4 法国 票息4.50%,2041年4月25日到期的30年期OAT债券)
10/8 0600 德国 40亿欧元 2013年4月10日到期的六个月期Bubill债券
10/9 1530 美国 13周和26周期国库券
10/9 1700 美国 三年期公债
10/9 英国 传统公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 肖群英;审校 戴素萍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。