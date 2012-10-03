版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 08:57 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月3日-10月10日

路透10月3日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

-------------------------------------------------------------------------------

10/3 0120 日本 三个月期贴现国库券

10/4 0120 日本 六个月期贴现国库券

10/4 0130 日本 10年期公债

10/4 西班牙 票息3.75%,2015年10月31日到期的Bonos债券

10/4 西班牙 票息3.30%,2014年10月31日到期的Bonos债券

10/4 西班牙 票息5.50%,2017年7月30日到期的Obligaciones债券

10/4 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%,2018年10月25日到期的六年期OAT债券;

10/4 法国 票息2.25%,2022年10月25日到期的10年期OAT债券;

10/4 法国 票息4.50%,2041年4月25日到期的30年期OAT债券)

10/8 0600 德国 40亿欧元 2013年4月10日到期的六个月期Bubill债券

10/9 1530 美国 13周和26周期国库券

10/9 1700 美国 三年期公债

10/9 英国 传统公债

10/10 意大利 2013年10月14日到期的12个月期BOT债券

10/10 1530 美国 四周期国库券

10/10 1700 美国 10年期公债

10/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券

10/10 德国 50亿欧元 票息0.50%,2017年10月13日到期的Bobl债券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐