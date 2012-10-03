《全球主要国家债券发行预告》--10月3日-10月10日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透10月3日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/3 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/4 0120 日本 六个月期贴现国库券
10/4 0130 日本 10年期公债
10/4 西班牙 票息3.75%,2015年10月31日到期的Bonos债券
10/4 西班牙 票息3.30%,2014年10月31日到期的Bonos债券
10/4 西班牙 票息5.50%,2017年7月30日到期的Obligaciones债券
10/4 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%,2018年10月25日到期的六年期OAT债券;
10/4 法国 票息2.25%,2022年10月25日到期的10年期OAT债券;
10/4 法国 票息4.50%,2041年4月25日到期的30年期OAT债券)
10/8 0600 德国 40亿欧元 2013年4月10日到期的六个月期Bubill债券
10/9 1530 美国 13周和26周期国库券
10/9 1700 美国 三年期公债
10/9 英国 传统公债
10/10 意大利 2013年10月14日到期的12个月期BOT债券
10/10 1530 美国 四周期国库券
10/10 1700 美国 10年期公债
10/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
10/10 德国 50亿欧元 票息0.50%,2017年10月13日到期的Bobl债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。