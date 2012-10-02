〔欧洲政经〕德国官员称,银行业联盟不会在2013年初建成

路透华沙10月1日电---德国一名官员周一表示,欧元区危机应对计划的重要组成部分--联合监管欧元区银行业,不会按原计划在明年初实现.

欧元区领导人已原则上同意创立一个银行业联盟,应对给欧元区大部分银行和政府造成巨大打击的债务危机.但欧盟国家在该银行业联盟的细节及推进速度方面仍存在分歧.

法国、德国和波兰的欧洲部长在波兰首都会晤并发表声明称,决心迅速行动以实施联合监管.

但在新闻会上当被记者问及更为具体的时间表时,可看出仍有一些问题需要解决.

"我可以完全肯定地说,(联合监管)不会在2013年1月实现,因为存在太多的技术问题,以及太多需要澄清的专业事项,"德国的欧洲部长Michael Link说.

"我们希望能快速行动,但首先要保证精确,"Link通过一名翻译说.

法国的欧洲部长Bernard Cazeneuve也在同场记者会中表示,法国希望欧盟执委会能在明年底之前建立银行业联盟.

"我们促请欧盟执委会在2013年结束之前创建这个监管机构.必须尽快成立的原因在于,它是欧洲稳定机制(ESM)得以运作的基本要素,即直接重整银行业资本的工具,"Cazeneuve说.

与会的官员在稍早的联合声明中称,欧盟领袖的10月会议应确定为推进银行业联盟而需完成的工作,包括促进就业及成长的步骤.声明称落实这些步骤的路线图应在12月达成共识.(完)