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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 08:13 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货微跌,关注美国经济复苏状况和欧债危机

路透新加坡10月2日电---美国原油期货周二下滑逼近92美元附近,因对美国经济复苏步伐和欧洲可能陷入衰退的担忧困扰投资者.

0009GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货合约CLc1下跌0.10美元,至每桶92.38美元,周一收涨0.29美元报每桶92.48美元.

周一公布的路透调查显示,分析师预计止9月28日止当周的美国原油库存增加150万桶,因预计原油进口回升.汽油和馏分油库存料均小幅下降.

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