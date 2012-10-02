〔国际油市〕NYMEX原油期货微跌,关注美国经济复苏状况和欧债危机

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月2日电---美国原油期货周二下滑逼近92美元附近,因对美国经济复苏步伐和欧洲可能陷入衰退的担忧困扰投资者.
0009GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货合约CLc1下跌0.10美元,至每桶92.38美元,周一收涨0.29美元报每桶92.48美元.
周一公布的路透调查显示,分析师预计止9月28日止当周的美国原油库存增加150万桶,因预计原油进口回升.汽油和馏分油库存料均小幅下降.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。