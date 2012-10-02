版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 08:15 BJT

〔日本股市〕盘初小涨,因美国9月制造业数据好于预期

路透东京10月2日电---日股日经指数周二开高,因此前公布的数据显示美国制造业在9月意外扩张[ID:nSB1805882],且日圆走软给出口类股带来支撑.

日经指数.N225上涨0.3%,至8,826.29点.东证股价指数.TOPX涨0.4%,至735.24点.(完)

参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN]

--编译 许娜;审校 王兴亚

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐