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债券 | 2012年 10月 2日 星期二 08:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元交投淡静,但获得买盘支撑

0011GMT * 欧元/美元获得买盘支撑;市场开始反应西班牙将申请援助的因素 * 路透报导称,西班牙接近寻求援助,但德国希望等一等[ID:nSB1805866] * 目前围绕西班牙申援及穆迪对该国评级决定的不确定性限制涨幅 * 1.2930/60间挂有卖单,买单料在1.2860/80.(完) --编译 兰秀娟;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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