版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 08:57 BJT

〔全球商品〕2012/13年度中国棉花进口将减半,全球库存料升16%--ICAC

路透华盛顿10月1日电---国际棉花咨询委员会(ICAC)周一称,2012/13年度中国进口的棉花将较上一市场年度减少过半,从而帮助推动全球其他地区的棉花库存增加16%.

ICAC秘书处称,其"预计本季中国将进口250万吨棉花,不到上一季采购量的一半..."

"至于全球其他地区,库存增加的压力,加上需求疲软,可能压低棉花价格,"ICAC在声明中说道.

该组织称,中国将仍是全球最大的棉花买家,但全球其他地区的库存则可能上升16%,总计达到900万吨.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐