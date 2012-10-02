〔全球商品〕2012/13年度中国棉花进口将减半,全球库存料升16%--ICAC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透华盛顿10月1日电---国际棉花咨询委员会(ICAC)周一称,2012/13年度中国进口的棉花将较上一市场年度减少过半,从而帮助推动全球其他地区的棉花库存增加16%.
ICAC秘书处称,其"预计本季中国将进口250万吨棉花,不到上一季采购量的一半..."
"至于全球其他地区,库存增加的压力,加上需求疲软,可能压低棉花价格,"ICAC在声明中说道.
该组织称,中国将仍是全球最大的棉花买家,但全球其他地区的库存则可能上升16%,总计达到900万吨.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。