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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 09:00 BJT

《汇市简讯》美元/台币料在熟悉区间内交投

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* 美元/台币店头交易料开盘在29.31附近,隔夜无本金交割远期外汇(NDF)在29.28-30之间交投

* 预料再度处于熟悉的区间内,台湾央行将防止汇价跌至29.30下方

* 在目前环境下,台湾央行不大可能放任美元/台币大幅下滑

* 今天中国、香港和印度休市,市场应会重现假期淡静行情.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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