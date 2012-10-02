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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 09:04 BJT

《汇市简讯》日圆走势不是市场焦点所在,静待日本央行政策决定

0037GMT * 日圆走势不是市场焦点所在;日本下半财年开启,日本央行周四和周五召开政策会议 * 多数日本人预计,日本央行会维持政策不变 * 面临大量障碍,新组建的野田佳彦内阁可能不具备攻克这些障碍的影响力 * 美元/日圆及其他日圆货币对暂时可能会在相对较窄的区间内波动.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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