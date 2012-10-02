朝鲜称星星之火就可能引爆朝鲜半岛核战争

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国10月1日电（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols）---朝鲜副外相朴吉渊(Pak Kil-yon)周一在联合国大会称，美国对朝鲜采取的政策导致朝鲜半岛成为世界上最危险的地方，“星星之火”就可能引发一场核战争。

“由于美国对朝鲜持续采取敌对政策，朝鲜半岛呈现对抗与冲突恶化的恶性循环，这里成为全世界最危险的地方，星星之火就可能引爆一场核战争。”朴吉渊说。

朴吉渊谈到朝鲜的核威慑，称这是保卫朝鲜主权的强大武器。

朝鲜因2006年和2009年的两次核试验受到联合国安理会制裁。今年早些时候，西方国家表示担忧朝鲜进行又一次核试验，但目前为止这种担忧还未成为现实。

朝鲜一直表示，由于美国对朝鲜持敌对态度，且美国在韩国和日本都有军事基地，因此朝鲜需要核武器自卫。

朝鲜、韩国、中国、美国、俄罗斯和日本围绕朝核问题的六方会谈，自2008年以来陷入僵局。

朴吉渊称，朝鲜人民团结在新领导人金正恩身后。他说：“我们敬爱的金正恩元帅坚定地率领朝鲜人民排除万难，在繁荣的社会主义国家里过上幸福的生活。”

“朝鲜人民坚定不移地拥护金正恩元帅，怀着对未来的信念和乐观，大步迈向最终胜利，万众一心团结在金正恩身后。”（完）