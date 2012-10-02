朝鲜称星星之火就可能引爆朝鲜半岛核战争

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国10月1日电（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols）---朝鲜副外相朴吉渊(Pak Kil-yon)周一在联合国大会称，美国对朝鲜采取的政策导致朝鲜半岛成为世界上最危险的地方，“星星之火”就可能引发一场核战争。
“由于美国对朝鲜持续采取敌对政策，朝鲜半岛呈现对抗与冲突恶化的恶性循环，这里成为全世界最危险的地方，星星之火就可能引爆一场核战争。”朴吉渊说。
朴吉渊谈到朝鲜的核威慑，称这是保卫朝鲜主权的强大武器。
朝鲜因2006年和2009年的两次核试验受到联合国安理会制裁。今年早些时候，西方国家表示担忧朝鲜进行又一次核试验，但目前为止这种担忧还未成为现实。
朝鲜一直表示，由于美国对朝鲜持敌对态度，且美国在韩国和日本都有军事基地，因此朝鲜需要核武器自卫。
朝鲜、韩国、中国、美国、俄罗斯和日本围绕朝核问题的六方会谈，自2008年以来陷入僵局。
朴吉渊称，朝鲜人民团结在新领导人金正恩身后。他说：“我们敬爱的金正恩元帅坚定地率领朝鲜人民排除万难，在繁荣的社会主义国家里过上幸福的生活。”
“朝鲜人民坚定不移地拥护金正恩元帅，怀着对未来的信念和乐观，大步迈向最终胜利，万众一心团结在金正恩身后。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。