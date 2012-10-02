〔投行观点〕高盛预计未来几个月玉米和小麦的价格表现将胜过大豆

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月1日电---投行高盛周一表示,预计未来几个月玉米和小麦的价格表现将胜过大豆,因为上周政府报告显示美国大豆供应大于预期.
高盛在研究报告中称,将三个月和六个月的大豆价格预估分别调降至每蒲式耳18.75美元和17.25美元,之前的预估为20美元和18美元.
高盛维持三个月和六个月玉米价格预估在9美元和8.25美元,同时上调了芝加哥小麦价格预估.高盛将三个月小麦价格预估从9.80美元上调至10.25美元,六个月预估价从8.75美元调升至9.50美元.
高盛称,"我们预计短期内、以及进入10月全球农业供需预估(WASDE)公布的时候,玉米和小麦价格的表现将胜过大豆,因我们认为WASDE将下调2012/13年度美国玉米和全球小麦产量预估,并调高美国新作大豆产量预估."
美国农业部(USDA)上周五报告称,美国农户和商业谷物公司9月1日大豆库存为1.69亿蒲式耳,比多数交易商所预期的高出近4,000万蒲式耳.供应增加是由于政府将2011年美国大豆产量估值调高3,750万蒲式耳,至30.9亿蒲式耳.
"在美国和全球库存下滑的情况下,小麦需要维持对玉米的更高溢价,才能限制饲料需求,"高盛称,"尤其是,由于人口粮食需求缺乏弹性,因此另一场歉收可能会推动小麦价格大幅上涨,从而限制牲畜的饲料需求."
USDA将在10月11日公布下一次公布作物报告.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李婷仪/吴云凌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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