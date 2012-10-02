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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 09:35 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月2日-10月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月2日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.

印度钦奈--印度央行副总裁Subir Gokarn在一个纪念讲座上发表讲话,题为"在全球复苏年代推动印度经济--祭出增长策略促进可持续发展"(1230).

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明.

10月3日(三)

香港--亚洲开发银行发布最新2012年亚洲发展展望报告.

印度钦奈--印度央行副总裁Subir Gokarn出席第102届南印度工商总会(SICCI)年度全体大会(0430)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至10月4日).

10月4日(四)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).

斯洛文尼亚卢布尔雅那--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随后发表利率声明和举行记者会.

印度本地治里(PUDUCHERRY)--印度央行中央理事会会议.

巴黎--第12届非洲国际经济论坛.

10月5日(五)

华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(至10月6日).

布拉格--捷克央行公布9月27日理事会会议记录.

10月6日(六)

华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(最后一日).

印度钦奈--印度央行副总裁Subir Gokarn在年度金融峰会'FISCUS 2012'上发表讲话(0630).

10月8日(一)

伊斯坦布尔--伊斯坦布尔国际经济学家峰会(至10月10日).

10月9日(二)

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至10月10日).

东京--国际货币基金(IMF)及世界银行集团年度会议(至10月14日).

巴黎--国际能源署(IEA)公布全球能源前景2012年特别报告"伊拉克能源行业的前景".

新德里--美国财政部长盖特纳访问印度(至10月10日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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