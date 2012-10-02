《新兴市场重要经济事件预告》--10月2日-10月9日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月2日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.
印度钦奈--印度央行副总裁Subir Gokarn在一个纪念讲座上发表讲话,题为"在全球复苏年代推动印度经济--祭出增长策略促进可持续发展"(1230).
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明.
10月3日(三)
香港--亚洲开发银行发布最新2012年亚洲发展展望报告.
印度钦奈--印度央行副总裁Subir Gokarn出席第102届南印度工商总会(SICCI)年度全体大会(0430)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至10月4日).
10月4日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).
斯洛文尼亚卢布尔雅那--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随后发表利率声明和举行记者会.
印度本地治里(PUDUCHERRY)--印度央行中央理事会会议.
巴黎--第12届非洲国际经济论坛.
10月5日(五)
华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(至10月6日).
布拉格--捷克央行公布9月27日理事会会议记录.
10月6日(六)
华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(最后一日).
印度钦奈--印度央行副总裁Subir Gokarn在年度金融峰会'FISCUS 2012'上发表讲话(0630).
10月8日(一)
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔国际经济学家峰会(至10月10日).
10月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至10月10日).
东京--国际货币基金(IMF)及世界银行集团年度会议(至10月14日).
巴黎--国际能源署(IEA)公布全球能源前景2012年特别报告"伊拉克能源行业的前景".
新德里--美国财政部长盖特纳访问印度(至10月10日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。