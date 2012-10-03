《新兴市场重要经济事件预告》--10月3日-10月10日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月3日(三)
香港--亚洲开发银行发布最新2012年亚洲发展展望报告.
印度钦奈--印度央行副总裁Subir Gokarn出席第102届南印度工商总会(SICCI)年度全体大会(0430)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至10月4日).
10月4日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).
斯洛文尼亚卢布尔雅那--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随后发表利率声明和举行记者会.
印度本地治里(PUDUCHERRY)--印度央行中央理事会会议.
巴黎--第12届非洲国际经济论坛.
10月5日(五)
华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(至10月6日).
布拉格--捷克央行公布9月27日理事会会议记录.
10月6日(六)
华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(最后一日).
印度钦奈--印度央行副总裁Subir Gokarn在年度金融峰会'FISCUS 2012'上发表讲话(0630).
10月8日(一)
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔国际经济学家峰会(至10月10日).
10月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至10月10日).
东京--国际货币基金(IMF)及世界银行集团年度会议(至10月14日).
巴黎--国际能源署(IEA)公布全球能源前景2012年特别报告"伊拉克能源行业的前景".
新德里--美国财政部长盖特纳访问印度(至10月10日).
10月10日(三)
东京--24国国际货币事务与发展政府间集团(G24)代表会议(至10月11日).
曼谷--惠誉召开全球经济风险和泰国展望年度会议(0130).
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一天).
萨格勒布--克罗地亚央行委员会会议.
孟买--美国财长盖特纳会见印度央行总裁苏巴拉奥.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔经济学家国际峰会(最后一天).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。