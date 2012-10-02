版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 09:54 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆与美元/日圆均小幅走升

0140GMT

* 日圆今日有些失宠,美元兑日圆、欧元兑日圆及其他主要货币兑日圆均小升

* 美元兑日圆卖单仍在78.20之前,其上有停止单,一目均衡基准线位置在78.16

* 欧元兑日圆卖单在101.00附近,据称卖家为日本出口商

* 欧元兑日圆在101.05-10上方有停止单

* 美元兑日圆从78.85附近及一路向下再现稳健买单,欧元兑日圆买单在100.00下方.(完)

--编译 隋芬; 审校 戴素萍

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐