《热点透视》解决欧债危机是一场同时间的赛跑

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 隋芬

路透伦敦10月1日电---解决欧债危机需要分秒必争.二线经济体能在民众对撙节压力忍无可忍、揭竿而起之前完成改革吗?欧洲央行(ECB)的公债购买计划曾带来两个月的乐观情绪,但上周投资者又重新有了焦虑.

目前一个最能衡量担忧情绪的指标,就是西班牙10年期公债收益率(殖利率).在7月底达到7.64%的峰值后,该收益率9月初跌至5.65%.上周过半时它又再次突破6%,原因是多方面的:西班牙爆发了抗议撙节的大规模示威游行;首相拉霍伊的政府在向欧洲央行申请援助一事上一再拖延;西班牙最大且最富裕的地区之一--加泰罗尼亚的总理说,他将就该地区独立举行一场公投.

但到上周结束时,西班牙10年券收益率又回到了6%下方.这主要是因为,拉霍伊宣布了包含进一步撙节措施在内的新预算案.这为西班牙申请欧洲央行买入该国债券铺设了道路,因此拉低了该国的借款成本.

拉霍伊不想让人觉得,他在对欧洲伙伴国言听计从.于是他舞弄了一番,既做了知道自己会被要求做的事,又可以说成是自己的选择.这种套路很难真正骗到谁,而且在投资者眼里难免幼稚.但至少,情况已重新向前迈进:西班牙政府有了勇气在极不受欢迎的情况下推进改革.

问题在于,西班牙以及葡萄牙、爱尔兰、意大利和希腊等政府能否持续推进改革,使之足以扶助本国经济恢复正常.而这反过来取决于三个因素:改革还要走多远;民众情绪会发展到什么地步;伙伴国能给予多少援助.

要使经济恢复健康,既要求消除财政赤字,也要恢复竞争力.二线经济体在这两方面都取得了一些进展.但经济萎缩导致预算平衡难以实现,同时财政紧缩又会削弱经济增长.撙节的恶性循环仍在延续.

这就是为何西班牙不太可能实现目标,在明年把赤字削减到国内生产总值(GDP)的4.5%.这个目标只有在明年经济仅萎缩0.5%的乐观假设下才可实现.对法国也是如此--虽然它还没完全落到二线国家的处境.法国上周宣布的预算案要求明年赤字相当于GDP的比例为3%.经济增长假设是0.8%.法国总理说这个目标"实际又远大".也许,还是"远大"更确切些.

与此同时,重塑竞争力是一个痛苦过程,因为它涉及削减薪资.根据英国智库Open Europe上周一份报告,爱尔兰和西班牙在这方面小有所成,分别实现了去年底需达到目标的80%与50%.葡萄牙和希腊的进展则要小些.

经常帐赤字显示的情况也与之类似.西班牙去年经常帐赤字降到了GDP的3.5%,爱尔兰实际上已有小额经常帐盈余.不过,葡萄牙仍高居6.4%,希腊是9.8%.

据欧盟统计局估计,未来两年赤字国家将大幅削减薪资,2011年底至2013年底期间,西班牙的劳工成本料下降4.7%,葡萄牙和希腊分别会降3.8%与9.5%.如果成真,他们也许能否恢复竞争力.花旗集团预计,西班牙和葡萄牙明年将实现经常帐盈余,而希腊的赤字与GDP之比也会降至2.8%.

障碍在于,这样的减薪力度--尤其是在伴随加税与高失业之际--会激发民众的愤怒.若不退出欧元区也无货币贬值,提升竞争力的唯一剩余方法就是所谓的财政贬值.这涉及让受雇者减少社保缴款,而作为弥补,需要征收其他税项.

德国2007年曾成功推行这样的财政贬值.但效果也只是让德国的竞争力超过了其他较弱的欧元区经济体.西班牙也有过一次小型的财政贬值.葡萄牙的尝试最为大胆,却在本月稍早激发巨大反弹,政府最终只能罢手.

海外援助是缓和调整痛苦的主要途径.欧洲央行承诺的购债计划就是最为极端的例子.但要团结也有其限度.德国媒体已对购债计划进行抨击,德国政府也一直在试图劝服西班牙不要求援.德国财长上周也同荷兰与芬兰财长共同提议一些规定,将使得西班牙更难以把援助该国银行的成本转嫁给整个欧元区.

欧元区一旦分裂,无论对二线国家还是核心国,后果都将十分可怕.因此这些国家可能会再努力捱过至少一年的痛苦期.但是,分裂的风险也显然没有化解.(完)