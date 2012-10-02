《汇市简讯》交叉盘走势和干预担忧限制美元/坡元跌势

0158GMT * 美元/坡元追随美元/马币(林吉特)走低,但交叉盘走势和干预担忧限制跌势 * 持续有传言称代理机构在隔夜低点1.2270现身,限制卖兴 * 美元/坡元迄今交投于1.2282-1.2297,最新报1.2281-1.2285 * 坡元/马币从2.49的盘初高位跌向2.48,最新报2.4820.(完) --编译 兰秀娟;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=