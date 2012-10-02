〔日本数据〕9月货币基础较上年同期增长9%至纪录高位--央行

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京10月2日电---日本央行周二公布的数据显示,日本9月货币基础跳升至纪录高位,因超宽松货币政策导致商业银行存在央行的活期帐户存款增加,
9月货币基础较上年同期增长9.0%,至创纪录的124.3万亿(兆)日圆.
在日本央行的活期账户存款较上年同期大增27.6%.钞票发行额增加2.3%,流通硬币增长0.4%.
上月,日本央行扩大资产购买和贷款计划规模10万亿日圆,至80万亿日圆.该计划是其重要的货币政策工具.
日本央行目前的总体经济刺激规模超过1万亿美元,相当于日本经济的近五分之一.
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--编译 王兴亚;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。