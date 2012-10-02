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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 10:12 BJT

〔日本数据〕9月货币基础较上年同期增长9%至纪录高位--央行

路透东京10月2日电---日本央行周二公布的数据显示,日本9月货币基础跳升至纪录高位,因超宽松货币政策导致商业银行存在央行的活期帐户存款增加,

9月货币基础较上年同期增长9.0%,至创纪录的124.3万亿(兆)日圆.

在日本央行的活期账户存款较上年同期大增27.6%.钞票发行额增加2.3%,流通硬币增长0.4%.

上月,日本央行扩大资产购买和贷款计划规模10万亿日圆,至80万亿日圆.该计划是其重要的货币政策工具.

日本央行目前的总体经济刺激规模超过1万亿美元,相当于日本经济的近五分之一.

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--编译 王兴亚;审校 张涛

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