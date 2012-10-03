(重温稿)〔路透调查〕英国央行周四料将按兵不动,因经济展现更多活力

* 资产购买计划规模和利率预计都将维持不变

* 大多数分析师预计,11月将有更多量化宽松举措出炉

* 周四1100GMT公布政策决定

路透伦敦10月1日电---英国央行周四料将再次推迟扩大购债计划规模至少一个月,此外即使不是经济数据,官员讲话也已令人们开始怀疑他们是否会在11月这么做.

越来越多的迹象显示英国经济在第三季走出衰退,因生产自6月额外公共假期导致的低位回升,而且伦敦奥运会门票销售料提振了经济增长.

英国央行官员也向市场传递信心,称央行的新融资换贷款计划(FLS)将扶助经济复苏.该计划旨在促进英国经济中的信贷流动.

这并没有削弱大多数分析师对英国央行将在年底前扩大量化宽松计划规模的看法,但降低了央行迅速采取该行动的机率.

"由于经济显现出一些令人兴奋的迹象,而且英国央行7月将量化宽松计划规模扩大500亿英镑,会一直持续到11月初,货币政策委员会(MPC)似乎没那么迫切地需要最早在周四再度祭出刺激举措,"IHS Global Insight分析师Howard Archer表示.

上周公布的路透调查显示,除一名分析师外,其余58名受访分析师均预计,英国央行将在为期两天的政策会议结束后宣布维持购债计划规模在3,750亿英镑不变,并维持指标利率在0.5%的纪录低位不变.[ID:nSB1802638]

但大多数分析师预计,在当前500亿英镑购债计划于11月到期后,英国央行仍将扩大购债计划规模,因经济仍面临来自欧元区债务危机的巨大风险,而且承受政府撙节举措的压力.

英国央行将于周四1100GMT公布政策决定,而此次会议记录定于10月17日出炉.

**经济前景仍不确定**

虽然不大可能调整政策,但九位政策委员之间的讨论料将热烈.

9月会议记录显示,一位委员认为有"充分理由"扩大资产购买规模.央行观察人士怀疑这位委员是迈尔斯(David Miles).

同时,英国央行首席经济学家戴尔及MPC外部委员布罗德班特已经暗示不大愿意投票赞成出台更多量化宽松,他们对通胀前景表示担忧,并将希望放在新的借贷计划上.

央行副总裁塔克在接受一家杂志采访时表示,量化宽松似乎已经失去了部分效果.

Investec的分析师Philip Shaw因而警示称,不要将出台更多宽松措施视作板上钉钉的事.

不过,欧债危机仍在打压脆弱的英国经济,尽管欧洲央行决定购买西班牙和意大利公债以缓解紧张局面.

英国制造业9月萎缩加剧,凸显了经济再度走软的风险,这给了决策者更多理由最终推出进一步刺激措施.

法国巴黎银行分析师David Tinsley表示,英国经济很难说回到自我维系的复苏之路,另外,经济成长部分受益于货币激进主义,目前政策委员会没有理由撤销这些支持举措.(完)