〔韩国个股〕美法院撤销三星电子Galaxy Tab禁售令,允许其在美销售

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月1日电---美国一家法院撤销了苹果在专利争端中赢得的针对三星电子Galaxy Tab 10.1发布的销售禁令,允许三星在美国销售该款产品.
销售禁令作出后,法院开始对苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)备受外界关注的诉讼战进行为期一个月的审理,并在上个月作出裁决,苹果几乎大获全胜.
然而,上述平板电脑被据以要求禁售的专利,陪审团认定三星电子并没有侵犯,三星电子也认为应取消该禁令.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。