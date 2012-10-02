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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 10:51 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢追随美元兑其他亚币跌势走低

0224GMT

* 美元/泰铢回落至30.71,跟随美元兑其他亚币跌势

* 30.70处仍有支撑,日内料守住此水准

* 目前据悉有本地买盘

* 美元/泰铢最新报30.71-30.73,交投区间介于30.71-30.75

(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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