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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 11:18 BJT

《汇市简讯》澳洲不降息将促使澳元/新西兰元反弹,带来抛售机遇

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* 澳元/新西兰元5、10、20日移动均线与波林格区间一起下移

* 日线图超卖的动量技术指标微跌

* 2011年9月低点1.2370为下道目标位

* 澳洲央行若不降息,澳元/新西兰元可能会朝1.2550/70反弹

* 这将成为抛售机会

(完)

--编译 白云;审校 张涛

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